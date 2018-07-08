وزير الإعلام يستقبل سفير البحرين لدى تونس المنامة في 8 يوليو / بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس ‏مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في مكتبه (اليوم) سعادة السيد ‏إبراهيم محمود أحمد عبدالله سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية ‏الشقيقة.‏

وخلال اللقاء، رحب سعادة الوزير بسفير البحرين لدى تونس، متمنيًا ‏لسعادته التوفيق في مهامه الدبلوماسية بما يدعم مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية ‏الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة والمستويات، ‏لاسيما في المجال الإعلامي.





ع.ر/م.ح.



بنا 1322 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/07/08 - 06 : 05 PM