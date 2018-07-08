وزير الإعلام يستقبل سفير البحرين لدى تونس

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2018/07/08 - 29 : 04 PM
المنامة في 8 يوليو / بنا / استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية في مكتبه (اليوم) سعادة السيد إبراهيم محمود أحمد عبدالله سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية الشقيقة.
وخلال اللقاء، رحب سعادة الوزير بسفير البحرين لدى تونس، متمنيًا لسعادته التوفيق في مهامه الدبلوماسية بما يدعم مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة والمستويات، لاسيما في المجال الإعلامي.
ع.ر/م.ح.
بنا 1322 جمت 08/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/08 - 06 : 05 PM