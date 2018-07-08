سمو رئيس الوزراء يؤكد أن ما يجري في المنطقة ودول الجوار من تطورات متسارعة يتطلب أن نكون أكثر تصميما على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن المنامة في 8 يوليو / بنا / لدى استقبال سموه لعدد من كبار المسئولين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن ما يجري في المنطقة ودول الجوار من تطورات متسارعة يتطلب أن نكون أكثر وعيا وتصميما على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في مجلسه بقصر القضيبية صباح اليوم عددًا من كبار المسئولين، حيث تبادل سموه الحديث معهم عن عدد من قضايا الشأنين المحلي والدولي.



وخلال اللقاء، أكد سموه أن مملكة البحرين تمتلك تراثًا عريقًا يجب توثيقه والحفاظ عليه باعتباره شاهدًا على عراقة شعب البحرين وإسهاماته البارزة في مسيرة الحضارة الانسانية عبر العصور.



وأشار سموه إلى أن ما تشهده مملكة البحرين من نهضة عمرانية وحضارية كبيرة هو مسيرة عطاء وطني أسهمت في صناعته أجيال متعاقبة من أبناء الوطن، معربًا سموه عن تقديره لهذه الجهود وهذه العطاءات التي أسهمت في نهضة البحرين الحديثة. وقال سموه: "إن هناك العديد من المشروعات التنموية والصحية والاسكانية والتعليمية تأخذ طريقها إلى التنفيذ لتنعكس ايجابا على المواطنين في مختلف محافظات المملكة".



وأكد سموه أن الريادة البحرينية ستظل شاهدا على ما حققه شعب البحرين من اسهامات رائدة في مختلف المجالات، وستظل عطاءات هذا الشعب مستمرة بفضل ما يتحلى به من وعي وفطنة.



ن.ف/م.ح.



بنا 1320 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/07/08 - 03 : 06 PM