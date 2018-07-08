فرق الانقاذ التايلاندية تتمكن من انتشال صبيين من الكهف شيانج راي في 08 يوليو / بنا / تمكنت فرق الإنقاذ في تايلاند من إخراج اثنين من أعضاء فريق كرة القدم المكون من 12 صبيا ومدربهم بعد أن ظلوا محاصرين داخل كهف غمرته مياه الفيضانات جزئيا في شمال تايلاند منذ أكثر من أسبوعين.



وأفادت صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية بأن صفحة "سلاح الجو الملكي التايلاندي" على فيسبوك كشفت عن نبأ خروج الصبيين، مشيرة إلى أن زميلا ثالثا لهما قد وصل إلى مغارة قريبة من مخرج الكهف.

ويستغرق الطريق الذي يبلغ طوله 4 كيلومترات من المغارة الصخرية التي حوصر بها الفريق إلى مخرج الكهف ما يتراوح بين خمس وست ساعات حتى من الغواصين المحترفين. وقد ودخل عشرة من الغواصين المزودين بأجهزة التنفس تحت الماء مباشرة إلى المغارة.

ويتوقع مسؤولو الإنقاذ أن تنتهي العملية بحلول التاسعة مساء اليوم فيما توقعت مصادر اخرى أن تستمر عملية الإنقاذ حتى يوم غد الاثنين.

وحوصر فريق كرة القدم ،المكون من 12 لاعبا تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما ومدربهم 25 عاما، داخل الكهف منذ أن أعاقت الفيضانات خروجهم منه في 23 يونيو.







خ.س



بنا 1252 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/07/08 - 08 : 04 PM