"المواصلات والاتصالات" تخرج الدفعة الأولى من برنامج "أجواء" لتدريب المراقبين الجويين البحرينيين المنامة في 08 يوليو/ بنا / رعى وزير المواصلات والاتصالات سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج أجواء لتدريب وتأهيل المراقبين الجويين البحرينيين والذي نظم ضمن استراتيجية وحرص وزارة المواصلات والاتصالات على تدريب وتطوير وإعداد الكوادر الوطنية في مجال المراقبة الجوية بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل "تمكين".



وفي تصريح له بهذه المناسبة نوه سعادته بأن وزارة المواصلات والاتصالات تولي أهمية بالغة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية البحرينية لتولي الوظائف المتخصصة الهامة، وأشاد بنتائج التعاون مع تمكين في هذه المبادرة الهامة في تكوين الكوادر الوطنية.



كما أشار الوزير كمال بن أحمد قائلاً:"ان صناعة النقل الجوي تعد من أكثر صناعات العالم نمواً وتطوراً لذلك فإننا جميعاً حريصون على تطوير هذا القطاع الذي سيساهم في التنمية المستدامة في المملكة. وفي هذا الإطار تم التعاون مع تمكين لتدريب 15 كادرا وطنيا كمرحلة أولى لإعدادهم للعمل كمساعدين للمراقبين الجويين في إطار خطة معدة لهم لتأهيلهم لتولي مهام المراقبين مستقبلاُ بعد اتمام جميع المتطلبات التدريبية اللازمة وفق المتطلبات الدولية".



هذا، وقد عبر الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية التي تصب في دعم التدريب والتوظيف للكوادر الوطنية في قطاع حيوي ومستدام هو قطاع الطيران.



وأكد د. جناحي في هذا السياق على دور تمكين في تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من الرؤية السامية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في إصلاح سوق العمل، وخلق فرص وظيفية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك عبر خيارات تطويرية واسعة تترجم القيمة الأساسية التي تقوم عليها أهداف التنمية البشرية والتنمية المستدامة، حيث يأتي برنامج "أجواء" بوصفه أحد أبرز نماذج برامج التدريب والتوظيف المُصممة خصيصاً بالتعاون والتشارك مع جهات فاعلة في القطاع الخاص، ويمثلها في هذا البرنامج شؤون الطيران المدني، للوقوف المباشر على الحاجات التدريبية والتخصصية ضمن مشاريع تطويرية شاملة.



ومن جانبه أعرب سعادة السيد محمد ثامر الكعبي، وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني عن صادق تمنياته للخريجين بالتوفيق والسداد لاستكمال مسيرة العمل في قطاع الطيران المدني التي تعتبر المملكة من الدول الرائدة فيه على المستويين الإقليمي والدولي كما وجه الكعبي الشكر للقائمين على تمكين مقدراً الدور الهام الذي يقومون به في دعم ومساندة الكوادر الوطنية وإعدادها لمواكبة متطلبات العصر.



والجدير بالذكر أنه تم تصميم برنامج "أجواء" لخريجي الجامعة من ذوي الأداء العالي الطامحين للانضمام الى قطاع الطيران. ويشمل البرنامج مختلف الجوانب التدريبة العملية والفنية وفق أحدث المعايير المهنية والممارسات المتبعة والذي يتم من خلاله العمل على تدريب وتطوير قدرات المتدربين المختلفة وتأهيلهم للعمل بوظائف في الوزارة بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح وحصولهم على الشهادات والرخص المطلوبة.



وقد تم اطلاق البرنامج في نوفمبر العام الماضي بعد توقيع اتفاقية مع "تمكين" وشركة سيركو، لمنح 21 شابا وفتاة بحرينيين الحصول على شهادات في مجال هندسة نظم الملاحة ومراقبة الحركة الجوية.





ن.ع/خ.س



بنا 1232 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/08 - 39 : 03 PM