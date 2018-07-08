الخدمة المدنية يجتاز متطلبات مواصفات الجودة الدولية المنامة في 08 يوليه/ بنا / أكد السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية أنه في سبيل حرص الديوان على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وذلك في إطار من التميّز في الأداء والعمل المؤسسي، فقد اجتاز ديوان الخدمة المدنية متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بنجاح والذي أثمر عنه توصية الشركة الاستشارية باستمرارية منح ديوان الخدمة المدنية شهادة نظام إدارة الجودة بالإصدار الجديد لسنة 2015م والتي منحت لأول مرة في يونيو من العام الماضي.



من جانبه أوضح مدير إدارة الأداء المؤسسي السيد محمد حسن العوضي أن الديوان ومن خلال مسيرته، حافظ على حصوله على شهادة نظام إدارة الجودة منذ العام 1998 عبر استيفاء متطلبات المواصفة الدولية وخاصةً المتطلبات الجديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر زيادة الاندماج بين الجودة والتوجه الاستراتيجي والعمليات الإدارية وفهم إطار عمل المؤسسة، والتركيز على الأداء عوضاً عن الإجراءات والتشجيع على مبدأ التفكير المبني على المخاطر، حيث قام الديوان وبمجهود من موظفيه بتعريف المخاطر التي قد تؤثر على أداء الديوان وتقييم هذه المخاطر من حيث احتمالية حدوثها والاثر الذي قد ينتج عنها في حال وقوعها، بالإضافة إلى قيامهم بتحديد الإجراءات الممكن اتباعها لتقليص مستوى الخطر أو التعامل معه في حال حدوثه وذلك للوصول إلى مستويات مقبولة لا تؤثر سلباً على مستوى الأداء المطلوب أو رضى المستفيدين.



ولضمان تماشي مساعي الإدارة العليا مع متطلبات المواصفة التي أشارت إلى التركيز على القيادة، فقد قامت الإدارة العليا بوضع واعتماد استراتيجية ديوان الخدمة المدنية للفترة 2018-2022 كجزء من مشروع الأداء المؤسسي (تكامل)، حيث احتوت الاستراتيجية على عدد من الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمبادرات والتي تم وضعها بحسب منهجية بطاقات الأداء المتوازن.



وأشار العوضي إلى أن الشركة الاستشارية قد أثنت على جهود ديوان الخدمة المدنية في متابعة نظام إدارة الجودة المعمول به، كما أشادت بأخذه بالملاحظات التطويرية التي تم التطرق إليها ضمن التدقيق السابق وضمان العمل بها، مما يؤكد حرص الديوان على تطبيق المعايير الدولية لضمان جودة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها الديوان للمستفيد.











ن.ف/خ.س



بنا 1224 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/07/08 - 39 : 03 PM