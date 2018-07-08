الجودر: مدينة شباب 2030 في نسختها التاسعة ستقدم 5600 فرصة تدريبية بزيادة 15% المنامة في 08 يوليو/ بنا / أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة التزام الوزارة بتنظيم الأنشطة والبرامج الشبابية القادرة على تهيئة الشباب للدخول في سوق العمل بصورة صحيحة ووفق قراءة وتحليلات واقعية لمتطلبات سوق العمل في المملكة.



مشيرا الى أن الوزارة وبناء على استراتيجيتها في مراجعة وتقييم البرامج الشبابية قامت بإدخال تطوير جدري على مدينة شباب 2030 لتتناسب مع المرحلة المقبلة وتدريب الشباب نحو الارتقاء بقدراتهم قبل الدخول في سوق العمل.

وقال الجودر" تعتبر مدينة شباب 2030 من المبادرات المتميزة التي تحظى برعاية ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وتحاكي بكل واقعية متطلبات تدريب الشباب للدخول في سوق العمل وبعد مضي ثمان سنوات على انطلاقة البرنامج تم ادخال تعديلات وتحسينات على برامجها لتتوافق مع متغيرات سوق العمل البحريني وتقديم آلية تدريب مختلفة عن الفترة السابقة محافظين على الرؤية العامة في تحفيز وتشجيع الشباب للانخراط في سوق العمل ومقدمين لهم أفضل فرص الرعاية والدعم والتدريب الاحترافي".



وبين وزير شئون الشباب والرياضة " أن المدينة في النسخة التاسعة ستقوم على فكرة استبدال مراكز التدريب الخمسة السابقة بمؤسسات تدريبية جديدة وتغيير مفهوم التدريب وتحويله الى تصميم مشاريع عملية واقعية، وتكثيف ساعات التدريب لمنح المشاركين فرصة الاستفادة القصوى بالإضافة الى استحداث مركز تدريبي استشاري مهمته تقديم برامج مشتركة الامر الذي يوفر فرصا تدريبية احترافية، وسيوفر 5600 فرصة تدريبية في هذا العام بزيادة وصلت الى 15% بينما كانت الفرص التدريبة السنة الماضية 4875 فرصة تدريبية".



واضاف وزير شئون الشباب والرياضة "ان مرتكزات النسخة الجديدة من مدينة الشباب تعتمد على مبادئ رؤية البحرين في تحقيق (الاستدامة - العدالة - التنافسية) وتحقيق فرص مثالية لتنويع الاقتصاد والنمو الإيجابي للقطاعات المختلفة وتحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة الأممية بالإضافة الى تحقيق مبادرات وزارة شؤون الشباب والرياضة في دمج الشباب في سوق العمل واحتضان الإبداع كما أن هناك أهدافا جعلت الوزارة تتجه نحو تحديث المدينة ومن بينها نقل المدينة الى مرحلة متقدمة وتعريض المشاركين لتجربة أقرب للواقع في متطلبات التدريب ومخرجات سوق العمل وتخريج جيل قادر على تكوين مشروع تجاري ربحي".



وكانت وزارة شئون الشباب والرياضة قامت بإدخال تعديلات على المدينة لتتحول من مراكز تدريب خمسة الى 10 مؤسسات تدريبية تسعى الى تقديم برامج تدريبية متوافقة مع سوق العمل وبطريقة احترافية، والمؤسسات هي The Gourmet، Art Street، The Runway Atelier، Techno Lab، Blue Print، Prova، Innovation Factory، Scenes Production، Vision Advertising، Victorious.



ل.ب/خ.س



بنا 0945 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/08 - 37 : 01 PM