اتفاق على عودة مشار نائبا لرئيس جنوب السودان كمبالا في 08 يوليو / بنا / توصّل رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار في ختام مباحثات في اوغندا الى اتفاق على تقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولي منصب نائب رئيس.



وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد اثر المباحثات التي عقدت في كمبالا بهدف إنهاء أكثر من أربع سنوات من الحرب الاهلية "لقد تم الاتفاق على ان يكون هناك اربعة نواب للرئيس: نائبا الرئيس الحاليان الى جانب رياك مشار الذي سيتولى منصب النائب الاول للرئيس ومن ثم المنصب الرابع الذي سيمنح لامرأة من المعارضة".



وأضاف إن هذا الطرح "وافقت عليه حكومة" جنوب السودان، في حين ان حركة التمرد التي يقودها مشار اعطت موافقة "مبدئية" ووعدت بـ"اعطاء موقفها النهائي" بعد جلسة مفاوضات جديدة يفترض ان تنطلق اليوم الأحد في الخرطوم.



وقد استضاف المحادثات الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني وحضرها الرئيس السوداني عمر البشير وممثلين عن المعارضة.





خ.س



بنا 0919 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/07/08 - 25 : 12 PM