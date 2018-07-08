معالي وزير النفط يستقبل الأمانة العامة لاتحاد الكيميائيين الخليجي المنامة في 08 يوليو/ بنا / استقبل معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط الدكتور عبد الواحد النكَّال رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية الذي قدَّم لمعالي الوزير الأستاذ جمال بن ناصر العتيبي الأمين العام لاتحاد الكيميائيين الخليجي والوفد المرافق، بمبنى الهيئة.

وقد رحب معالي الوزير بالأمين العام والوفد المرافق، منوهاً بدور الاتحاد في الإسهام في التطوير الذي تشهده الساحة الخليجية في المجالات الكيميائية والصناعية بما يحقق مُتطلبات النهضة الخليجية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق ما يصبون إليه من تطلعات مُستقبلية تخدم تحقيق أهداف التنمية المُستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي في حقل الكيمياء والمجالات الأخرى ذات العلاقة.



وقد تقدَّم الأستاذ جمال بن ناصر العتيبي الأمين العام للاتحاد الكيميائيين الخليجي بأسمى آيات الشكر والامتنان لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على الدعم والمساندة التي يحظى به الاتحاد في كافة الأنشطة والبرامج منذ تأسيسه والتأكيد على التواصل مع مختلف المنظمات والمؤسسات والهيئات والجمعيات الكيميائية الخليجية والأجنبية بهدف تعزيز الروابط وتبادل الخبرات والتعاون بالإضافة إلى استحداث برامج متخصصة متعددة في الجامعات والمعاهد المتخصصة في علوم الكيمياء بما تتماشى مع البرامج الحديثة المماثلة في الدول المتقدمة.



ومن جانبه، قدم الدكتور عبد الواحد النكال رئيس جمعية الكيميائيين البحرينية والوفد المرافق جزيل الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على حسن الاستقبال وما تم مناقشته من مواضيع مهمة في مجال القطاع النفطي مثمنين عالياً حرص معالي الوزير على تقديم الدعم والمساندة في جميع الانشطة والبرامج الذي يقوم بها الاتحاد.



الجدير بالذكر أن اتحاد الكيميائيين الخليجي تم تأسيسه في نطاق دول مجلس التعاون الخليجي تحت مسمى (اتحاد الكيميائيين الخليجي) في يونيو 2016 وقد تم اختيار مملكة البحرين مقراً له، حيث يضم النقابات والجمعيات والهيئات والمؤسسات المعنية بمجال الكيمياء.





ن.ع/خ.س



بنا 0911 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/08 - 33 : 12 PM