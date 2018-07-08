المستشار عبدالله البوعينين يستقبل القاضي الدكتور علي الجزاف المنامة في 08 يوليو / بنا / استقبل سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الخميس، في مكتبه سعادة القاضي الدكتور علي محمد الجزاف الذي قدم له نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان "الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم بمناسبة إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي – دراسة مقارنة"، التي نال على إثرها شهادة الدكتوراه من قسم القانون العام – كلية الحقوق بجامعة البحرين.



وقد رحب سعادة المستشار عبدالله البوعينين بالقاضي الدكتور علي الجزاف مشيدا بجهوده المبذولة في سبيل حصوله على هذه الدرجة العلمية التي ستسهم في إثراء الجانب القانوني في مملكة البحرين، متمنيا له التوفيق والنجاح.



من جانبه شكر القاضي الدكتور علي الجزاف سعادة المستشار لحسن الاستقبال والدعم المستمر للقضاة، وحرصه على تطوير المنظومة القضائية.







ن.ع/خ.س



بنا 0905 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/07/08 - 14 : 12 PM