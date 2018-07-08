وزير إسرائيلي ومستوطنون يقتحمون الأقصى المبارك القدس في 08 يوليو / بنا / اقتحم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وعدد من المستوطنين، الحرم القدسي الشريف، صباح اليوم الأحد.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية، ان الوزير الإسرائيلي وعصابات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بلباسهم التلمودي التقليدي، حيث نفذوا جولات استفزازية في المسجد تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



واستنكرت دائرة الأوقاف الاسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك الاقتحام، مؤكدةً أنه يأتي في سياق سماح رئيس حكومة الاحتلال لوزرائه ولأعضاء "الكنيست"، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء الماضي.



ع.ح





خ.س



بنا 0840 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/07/08 - 46 : 11 AM