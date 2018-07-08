البحرين تعقد مؤتمر "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي الثالث للتقاعد" أكتوبر المقبل المنامة في 08 يوليو / بنا / استقبل معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين، بمكتبه صباح اليوم رئيس مجلس إدارة شركة تقاعد للادخار والتقاعد السيد سامر خنشت والذي تشرف بتسليم معاليه دعوة لافتتاح مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي الثالث للتقاعد، والذي يعقد برعاية مصرف البحرين المركزي في 31 أكتوبر المقبل، وذلك بفندق الفورسيزون.



وخلال اللقاء، عبر معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره لشركة تقاعد على دعوتها ومبادرتها الطيبة بتنظيم هذا المؤتمر السنوي بالمملكة، من أجل زيادة الوعي المجتمعي حول هذا الموضوع الحيوي، وإتاحة الفرصة للمعنيين والخبراء بهذا القطاع للتباحث وتبادل الاراء حول أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في أنظمة التقاعد الحكومية والخاصة من جميع جوانبها، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر وتوصياته بشكل فاعل ضمن الجهود المبذولة حالياً لتطوير وتعزيز قطاع التقاعد، تماشياً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



من جانبه، تقدم رئيس مجلس إدارة تقاعد السيد خنشت بالشكر والتقدير لمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة على دعمه المستمر لهذا المؤتمر، معرباً عن أمنياته بأن يعزز هذا التجمع السنوي الإقليمي لصناعة التقاعد في المملكة التوجه نحو بناء قطاع تقاعدي متقدم، يوفر مزيداً من الأفكار والحلول لبرامج تقاعد الأفراد وموظفي الشركات، وبما يخلق أنظمة متكاملة وأكثر حيوية واستدامة لتقاعد المواطنين والمقيمين بدول المنطقة.



ويعد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي الثالث للتقاعد، المؤتمر السنوي الوحيد لشؤون التقاعد في المنطقة العربية، وتم تأسسيه وتثبيته في البحرين. ويتوقع أن يحضر المؤتمر حوالي 500 مشارك من منطقة الخليج والدول العربية، من مؤسسات الضمان الاجتماعي وقطاع التقاعد الخاص، والمتخصصين في مزايا الموظفين، وشركات إدارة الاستثمار، وشركات التأمين، ومؤسسات الخدمات المالية، ودوائر التخطيط الاقتصادي، وشركات التدقيق الدولية، والمهتمين بقطاع الحماية الاجتماعية بشكل عام.



بالإضافة إلى المتحدثين من صناديق التقاعد الحكومية وشركات الاستثمار الدولية، فإن المؤتمر يجتذب أيضا متحدثين من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسات التقاعد في المملكة المتحدة وأستراليا وخبراء أمريكيين في إدارة مزايا الموظفين.



تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر مجانية للمختصين بهذا القطاع ولموظفي المؤسسات المعنية ومسؤولي الموارد البشرية المعنيين برواتب ومنافع الموظفين، ويمكن التسجيل للحضور عبر الرابط التالي http://www.takaud.com/pension-conference/



حضر اللقاء السيد إبراهيم خليل إبراهيم، رئيس مدراء تطوير الأعمال الحكومية والإعلام بشركة تقاعد ورئيس المؤتمر، والسيد سعيد السماك، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0836 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/07/08 - 40 : 11 AM