الجيش اليمني : مصرع وإصابة 659 حوثيا في معارك بتعز خلال شهرين وتحرير مواقع استراتيجية عدن في 08 يوليو / بنا / أعلن الجيش اليمني، مصرع 285 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية ‏وإصابة 374 بينهم ‏قيادات ميدانية في معارك وغارات، مسنودا بمقاتلات التحالف ‏العربي في محافظة تعز خلال شهري ‏مايو ويونيو الماضيين.‏



وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي لمحور تعز، إن المعارك تركزت في جبهة مقبنة غربي المحافظة، تمكنت خلالها قوات ‏الجيش من تحرير ‏تلال قاسم وعسيلة والنوبة والخزان والسيطرة على جبل العويد ‏الاستراتيجي ‏المطل على وادي الجسر ومفرق العيار على الطريق الرابط بين مدينة تعز ‏ومنطقة البرح ‏غربي المحافظة ، مكبدا الميليشيا خسائر في العتاد.‏



وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي استعادت قرية المغاربة ‏والقلعة ‏وعدد من المواقع والتباب المحيطة بجبل الحصن الاستراتيجي والسيطرة على جبال ‏القصر ‏والبويتر ووادي الجسر، بجبهة مديرية مقبنة.‏



كما أفاد بيان الجيش بتحرير عدد من المواقع في جبهة ‏وهر‏، بمنطقة العنين باتجاه طريق الرمادة الرابط بين تعز والحديدة.‏





خ.س



بنا 0814 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/08 - 18 : 11 AM