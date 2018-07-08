الجيش اليمني : مصرع وإصابة 659 حوثيا في معارك بتعز خلال شهرين وتحرير مواقع استراتيجية

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2018/07/08 - 18 : 11 AM
عدن في 08 يوليو / بنا / أعلن الجيش اليمني، مصرع 285 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وإصابة 374 بينهم قيادات ميدانية في معارك وغارات، مسنودا بمقاتلات التحالف العربي في محافظة تعز خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.
وقال الجيش في بيان نشره المركز الإعلامي لمحور تعز، إن المعارك تركزت في جبهة مقبنة غربي المحافظة، تمكنت خلالها قوات الجيش من تحرير تلال قاسم وعسيلة والنوبة والخزان والسيطرة على جبل العويد الاستراتيجي المطل على وادي الجسر ومفرق العيار على الطريق الرابط بين مدينة تعز ومنطقة البرح غربي المحافظة ، مكبدا الميليشيا خسائر في العتاد.
وأشار إلى أن قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي استعادت قرية المغاربة والقلعة وعدد من المواقع والتباب المحيطة بجبل الحصن الاستراتيجي والسيطرة على جبال القصر والبويتر ووادي الجسر، بجبهة مديرية مقبنة.
كما أفاد بيان الجيش بتحرير عدد من المواقع في جبهة وهر، بمنطقة العنين باتجاه طريق الرمادة الرابط بين تعز والحديدة.
خ.س
بنا 0814 جمت 08/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/08 - 18 : 11 AM