هيئة المهن الصحية تسحب دواء "فالسارتان" من الأسواق احترازياً المنامة في 8 يوليو / بنا / قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باتخاذ خطوات احترازية بسحب دواء "فالسارتان" المستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من الأسواق وذلك بعد وصول إخطار من هيئة مراقبة الدواء الأوروبية لوجود مواد غير نقية استخدمت في تصنيع الدواء.



وذكرت الهيئة أنه بناء على هذا الإخطار قامت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للشراء الموحد لمخاطبة كافة الوكلاء لسحب المنتج من الأسواق وتحريزه احترازياً في الهيئة لحين التأكد من المصدر، حيث أنّ بعض الأدوية المنتجة في الصين هي التي سيتم سحبها، أما الأدوية التي صنعت في دول أخرى لم يتم الاخطار عنها. وتم التنسيق مع اللجنة الوطنية للشراء الموحد لعدم شراء الدواء من الوكلاء لحين التأكد من مصدره.



وأهابت الهيئة في الوقت ذاته لضرورة قيام المرضى الذين يستخدمون الدواء المذكور لمراجعة الطبيب المعالج لوصف الدواء البديل من الشركات الأخرى، علماً بأن الهيئة عممت على كافة المستشفيات والصيدليات بعدم صرف هذا الدواء من الشركات المعنية بالتعميم.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0758 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/08 - 13 : 11 AM