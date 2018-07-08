وزيرة الصحة تثمن جهود ديوان الخدمة المدنية لتطوير الأداء المؤسسي المنامة في 8 يوليو / بنا / ثمنت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح جهود ديوان الخدمة المدنية ممثلاً في فريق عمل الأداء الحكومي والمعني بتنفيذ استراتيجيات وبرامج عمل الحكومة في مجال الأداء المؤسسي، معبرة عن أملها في أن يحقق مشروع تطوير الأداء المؤسسي الأهداف المرتقبة للنهوض بالخدمات المقدمة في القطاع الصحي، ومشيرة إلى أن هذا المشروع الرائد يتواءم مع رؤية البحرين 2030 ومع الأولويات الوطنية والاستراتيجية الصحية والملتقيات الحكومية التي عقدت خلال العاميين الماضيين، وبرنامج عمل الحكومة 2015 – 2018م.



جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقد بوزارة الصحة مؤخراً، للاطلاع على ما تم إنجازه في الملف الصحي في مشروع تطوير الأداء المؤسسي، بحضور سعادة وكيل الصحة والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات بالوزارة، وفريق الأداء المؤسسي من ديوان الخدمة المدنية المعني بتنفيذ المشروع، وعدد من خبراء المشروع.



وبهذه المناسبة، قالت وزيرة الصحة "إن نجاح هذه المشاريع يعد نجاحا لبرامج الحكومة، ومشروع الأداء المؤسسي اسهم في تعزيز أداء الحكومة عبر خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة بين الجهات الحكومية التي تدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو تحقيق الرؤى الوطنية، معززة بمقاييس أداء تتم متابعتها وتقييمها بشكل دوري، وترتبط بمقاييس الأداء في ما بينها لتصب في توجهات الحكومة".



كما أشادت الصالح بالعرض الذي تم تقديمه والمتضمن المبادرات والأهداف والمؤشرات من أجل تطوير الأداء المؤسسي، منوهةً إلى أن هذه المبادرات سوف تحقق نتائج مذهله ستضع البحرين في مراتب عالمية متقدمة، وستصب في مجال تكامل جميع الجهات الحكومية نحو استراتيجية حكومية جامعة وموحدة للخدمة المدنية، مع ضمان تحسين الخدمات وخلق منفعة للمجتمع والاقتصاد.



إلى ذلك تم تقديم عرض وشرح حول التوجهات الاستراتيجية والمبادرات والمؤشرات لكل إدارة بوزارة الصحة، معنية بالمشروع، وعرض التحديات والفرص الأساسية التي من شأنها رسم ملامح الوجهة الاستراتيجية من خلال تعزيز الصحة ورفع الوعي والإبداع في البرامج التوعوية والاستثمار في المواطن، والسعي إلى تغطية كافة الجوانب الصحية للارتقاء بفاعلية الخدمات وكفاءة المشاريع بما يضمن السعي من اجل الاستخدام المستدام للموارد في المجال الصحي.









أ.ا.ش/خ.س



بنا 0757 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/07/08 - 11 : 11 AM