مستشفى بريطاني يؤكد سلامة شرطي من مادة "نوفيتشوك" لندن في 08 يوليو / بنا / أكد مستشفى في جنوب بريطانيا، اليوم الأحد، سلامة شرطي كان قد خضع لفحص طبي بسبب مخاوف من احتمال تعرضه لغاز الأعصاب نوفيتشوك.



وجاء في بيان أصدرته شرطة ويلتشاير، نقلا عن متحدث باسم المستشفى " نؤكد أن ضابط الشرطة الذي خضع لفحص طبي في مستشفى بمنطقة سالزبري، فيما يتعلق بالحادث الذي لايزال قيد التحقيق في أميسبوري، تم تقييمه والتأكد من سلامته".



وكانت الشرطة البريطانية، اعلنت الاربعاء الماضي وقوع "حادث خطير" بتعرض شخصين ايضا للتسميم في أميسبوري المجاورة لسالزبوري ، اظهرت الفحوصات انها مادة "نوفيتشوك" التي تسمم بها العميل سيرغي ويوليا سكريبال في منطقة سالسزبوري.



خ.س



بنا 0646 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/07/08 - 50 : 09 AM