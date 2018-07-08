الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني يؤكد على دور السياحة المحوري في دفع عملية الاقتصاد والتنمية المستدامة المنامة في 8 يوليو / بنا / استقبل سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض.



في بداية اللقاء، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني بالشيخ خالد بن حمود، مؤكداً على أهمية السياحة ودورها المحوري في دفع عملية الاقتصاد والتنمية المستدامة وما حققته من استقطاب السائحين القادمين، وذلك انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي على خريطة السياحة الإقليمية. خاصة وأنها تتمتع بمقومات سياحية وفعاليات متنوعة هادفة للموائمة بين النمو السياحي والاقتصادي من جهة وترسيخ المناخ لاستخدامات الأراضي للأغراض السياحية من جهة اخرى.



ومن جانبه، أشار سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة إلى الخطّة السياحيّة لهيئة البحرين للسياحة والمعارض من خلال المواقع السياحية والفعاليات المختلفة والمعارض المحلية والدولية بالإضافة إلى المشاريع التي ترعاها الهيئة والتي تهدف لتطوير الخدمات والمنشآت السياحية وجذب الاستثمار، مقدماً الشكر للرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني على اهتمامه المباشر بتفعيل التواصل مع قطاع السياحة بما يصبّ في مصلحة البحرين.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0622 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/07/08 - 28 : 09 AM