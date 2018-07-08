غواصون يبدؤون عملية انقاذ الصبية المحتجزين داخل كهف تام لوانج في 08 يوليو / بنا / بدأ غواصون عملية لإنقاذ 12 صبيا ومدربهم لكرة القدم من داخل كهف محاصرين فيه منذ اسبوعين شمال تايلاند.



ويشارك 18 غواصا في هذه العملية من بينهم 13 غواصا أجنبيا وخمسة من تايلاند.



وقال قائد مهمة الإنقاذ نارونجساك أوسوتاناكورن إن رجال الإنقاذ بدأوا هذه المهمة صبا ح اليوم وقد يستغرق الأمر ساعات كثيرة قبل خروج أول صبي.



واكد ان "الطقس جيد. مستوى الماء جيد. الغواصون مستعدون. الأولاد مستعدون جسديا وعاطفيا وذهنيا للخروج".



وقد تراجعت مستويات المياه داخل الكهف بدرجة كبيرة خلال الأيام الأخيرة بفضل جهود الصرف المكثفة حيث أصبح الان بالإمكان عبور أجزاء كثيرة منها سيرا على الأقدام.



وحوصرت المجموعة المؤلفة من 12 صبيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما، داخل الكهف منذ أن أعاقت الفيضانات طريقهم إلى المخرج في 23 يونيو.



وواجهت السلطات التايلاندية مصاعب كبيرة في إخراج التلاميذ العالقين، وسط مخاوف بقائهم لبضعة أشهر داخل الكهف جراء هطول المطر في هذه الفترة من السنة، وانخفاض معدل الأوكسجين في المكان المحاصرين فيه بين الصخر والماء.





خ.س



بنا 0602 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/07/08 - 07 : 09 AM