امطار غير مسبوقة في اليابان تودي بحياة 64 شخصا طوكيو في 08 يوليو / بنا / ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في اليابان إلى ما لا يقل عن 64 شخصا اليوم الأحد في الوقت الذي أجبرت فيه الفيضانات عدة ملايين على ترك منازلهم مع توقع هطول مزيد من الأمطار ليوم آخر على الأقل.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن ما لا يقل عن 64 شخصا لقوا حتفهم وفُقد 44 آخرون .

ووصف مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الوضع بالخطير للغاية وقال "لم نشهد مطلقا مثل هذا النوع من الأمطار من قبل".



وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض مناطق غرب اليابان بمعدل يزيد ثلاث مرات عن المعتاد خلال هذا الشهر إلى انهيارات أرضية وفيضان الأنهار لتحاصر كثيرين في منازلهم أو فوق أسطح المباني.



وشكلت الحكومة اليابانية مركزا لإدارة الطوارئ في مكتب رئيس الوزراء، وارسلت نحو 54 ألف رجل إنقاذ من إدارات الجيش والشرطة والإطفاء.





خ.س



بنا 0517 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/07/08 - 30 : 08 AM