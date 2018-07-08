بومبيو يؤكد إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية حتى نزع السلاح النووي بالكامل طوكيو في 08 يوليو / بنا / أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد في طوكيو أنّ العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ ستبقى سارية حتى إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي بالكامل.



وقال بومبيو في مؤتمر صحافي إثر محادثات مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي إنّ العقوبات ستبقى سارية على كوريا الشمالية حتى "نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو يُمكن التحقق منه بشكل تام".



وأضاف بومبيو الذي وصل إلى طوكيو بعد زيارة لبيونغ يانغ استمرت يومين أنه "بالرغم من أننا نرى التقدم الذي تحقق خلال هذه المحادثات مشجعا، فهو لا يمكن أن يبرر وحده تليين نظام العقوبات القائم".



وكان موفد الرئيس الأميركي أجرى الجمعة والسبت محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين في بيونغ يانغ، سعيا لوضع خطط عملية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ترامب وكيم خلال قمتهما التاريخية في 12 يونيو في سنغافورة.



وقال بومبيو "إنّ الرئيس ترامب وأنا نعتقد أن الجهود من أجل السلام تستحقّ العناء".



و جاءت هذه التصريحات بعد ان وصفت وزارة الخارجية الكورية الشمالية وبعد مغاردة بومبيو موقف الولايات المتحدة "بالمؤسف للغاية" خلال المحادثات.







خ.س



بنا 0502 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/07/08 - 08 : 08 AM