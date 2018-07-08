الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في كتاف ويقطع خطوط الإمداد شرق صعدة صعدة في 08 يوليو / بنا / اعلن الجيش اليمني، انه قواته تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، إثر مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية .



وذكر موقع سبتمبر نت، نقلا عن وكالة الانباء اليمنية الرسمية، أن قوات اللواء 84 في الجيش تمكنت من السيطرة على سلاسل جبال الزور والخشباء، وقطع خطوط إمداد المليشيا في جبهة العطفين والمليل شرق صعدة.



واشار المصدر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع 10 من عناصر المليشيا وجرح آخرين، واغتنام أسلحة متنوعة.



كما تمكنت قوات الجيش من إحكام سيطرتها النارية على الخط الرابط بين مركز المديرية ومنطقة الفرع، لتضييق الخناق على المليشيا في مركز المديرية، فيما تستخدم الميليشيات المدنيين كدروع بشرية لإعاقة تقدم الجيش.



وبالتزامن مع ذلك، تخوض قوات الجيش مواجهات عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية، في محيط جبل أتيس وجبل المليل المطلين على منطقة الفرع الواقعة بين جبهة المليل من الميسرة ومن جبهة نهوقة الصوح، حسبما أفادت مصادر ميدانية .



وتزامنت المواجهات مع شن مقاتلات التحالف العربي لأكثر من ثمان غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة بصعدة.



وكان الجيش اليمني اعلن من جهة اخرى استكماله تحرير مديرية التحيتا ‏جنوب الحديدة عقب معارك ضارية ضد الميليشيا ‏الحوثية الانقلابية استمرت يومين .‏



وقال مصدر عسكري، إن معاركه ضد ‏الميليشيا ‏تتوسع إلى مشارف مديرية زبيد من الجهة ‏الشرقية والشمالية ‏للتحيتا.‏





خ.س



بنا 0449 جمت 08/07/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/07/08 - 06 : 08 AM