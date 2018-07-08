مطالعات صحف مملكة البحرين المنامة في 08 يوليو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وابرز الموضوعات المستجدة على كافة الاصعدة، كما تناولت الصحف اهم وابرز الموضوعات والقضايا المحلية واخر التطورات على ساحة الاحداث العربية والعالمية .



وفيما يلي ابرز العناوين :

/ قرينة جلالة الملك تهنئ الشيخة مي بنت محمد والشيخة هيا بنت راشد بنجاح اجتماع لجنة التراث العالمي.

/ بتكليف ملكي.. ناصر بن حمد رئيسا للجنة المنظمة العليا لكأس الملك لكرة القدم.

/ الرئيس التونسي يستقبل الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة في قصر قرطاج الرئاسي.

/ الرئيس التونسي: نساند جميع إجراءات البحرين لتعزيز الأمن والاستقرار.

/ مملكة البحرين تستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا وزارة الداخلية الصومالية.

/ البحرين: تقديم طلب مشترك للاستئناف في محكمة العدل الدولية من قبل أربع دول يعكس وحدتهم وتصميمهم على ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل صحيح.

/ الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: فتح باب التقدم للالتحاق بـ"فريق البحرين للفضاء" .

/ «وزير المواصلات» يعقد الاجتماع الرابع للّجنة الوطنية للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد.

/ وزارة الصحة تستقبل آخر دفعة من المصابين في حادث حافلة المدينة المنورة.

/ «الاشغال» تنجز 92% من مشروع تأهيل 33 محطة ضخ مياه للصرف الصحي.

/ الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدا من خبراء بريطانيين في التحقيق والرقابة على سلوك الشرطة.

/ جامعة البحرين تصدر قرارا يقضي بفصل الطالب عند إحرازه معدلا يقل عن 1.0 منذ الفصل الأول.

/ وزير العمل خلال زيارته لشركة «بنا غاز»: الأيدي العاملة الوطنية أسهمت في تطوير الشركات الصناعية الكبرى.

/ الجامعة «الملكية للبنات» تنال الاعتراف والتوصية في السعودية والإمارات وعمان .

/ الخبير الاقتصادي البحريني الصائغ : الزيادة المطردة في عدد السكان من أهم تحديات التنمية الاقتصادية في المملكة .

/ وزير التربية والتعليم : البحرين تحتفل بمرور 100 عام على بدء التعليم النظامي 2019 .

/ "جرافيتي": "الريتز كارلتون" راعياً بلاتينياً لبطولة العالم للطيران الحر الداخلي 2018 التي ستستضيفها البحرين للمرة الأولى .

/ الأمين العام لمجلس الشورى : اجتماع أمناء البرلمانات بالقاهرة يدعم تطوير العمل البرلماني العربي.

/ مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية يقر خطته الاستراتيجية للانتخابات المقبلة.

/ محافظ العاصمة يشارك في القمة العالمية للمدن بسنغافورة.

/ نائب إيراني: أبناء كبار المسؤولين وضعوا 148 مليار دولار في حساباتهم في الخارج.

/ التحالف يدمر منظومة اتصالات حوثية في صعدة .

/ التحالف العربي: الميليشيا الحوثية تفرج عن السفينة G Muse بعد احتجازها تعسفياً لمده٦٢ يوم بالحديدة.

/ الصومال.. انفجار سيارة ملغومة قرب القصر الرئاسي.

/ الصين تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية مع شرق أوروبا وسط قلق في الاتحاد الأوروبي.

/ مقتل 38 يابانياً وفقدان 50 إثر هطول أمطار غزيرة .



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عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/08 - 55 : 06 AM