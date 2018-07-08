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الطقس في مملكة البحرين حار ورطب‎
2018/07/08 - 27 : 06 AM
المنامة في 08 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الاحد سيكون بمشيئة الله رطب ثم يتحول إلى حار خلال النهار وحسن خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ثم تتحول إلى شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة في وقت لاحق من النهار.

ارتفاع الموج : من قدم الى ثلاثة اقدام .

درجة الحرارة : العظمى 43 درجة مئوية .. والصغرى :32 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية : العظمى 90% ، والصغرى 30% .

ح/ب

عدد القراءات : 13         اخر تحديث : 2018/07/08 - 27 : 06 AM
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