لجنة الإغاثة اليمنية اعدت خطة شاملة مع المكتب الخليجي والمانحين لإغاثة مناطق الساحل الغربي عدن في 7 يوليو/بنا/ قال وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح ان اللجنة أعدت خطة اغاثية متكاملة لمحافظات الساحل الغربي ومنها محافظة الحديدة وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية وعدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.







وأوضح فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تشمل الاستعداد الكامل لإغاثة أي مديرية أو محافظة يتم تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية وان التدخلات الاغاثية العاجلة التي تتم من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الإغاثة الكويتية وبقية المانحين بالتنسيق مع اللجنة تستهدف المحتاجين في كافة المحافظات دون استثناء خاصة التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من المليشيا.



وأكد حرص الحكومة اليمنية على ان يستفيد كافة المحتاجين في المحافظات من المساعدات الاغاثية المقدمة من المانحين والتزامها بضمان وصول تلك المساعدات الى المحتاجين في المناطق التي تخضع لعمليات عسكرية لتحريرها من المليشيات.



دعا فتح المنظمات الدولية للانتقال من مرحلة التشخيص للأوضاع الانسانية في اليمن الى مرحلة المعالجة والعمل الميداني، والمساهمة الفاعلة في مساندة جهود الحكومة اليمنية وتوفير الدعم الاغاثي اللازم والكامل الغذائي والطبي والايوائي لكافة المحتاجين والاستفادة المثلى من الموارد المالية التي تمنح للمنظمات باسم الشعب اليمني في تقديم افضل الخدمات للمستحقين في المحافظات، والتواجد بفاعلية في المحافظات بما فيها تلك التي تحتاج لأولوية التدخل في هذه المرحلة والاسهام بفاعلية في التدخل الاغاثي الشامل وتكثيف الجهود الرامية لتحسين الوضع الإنساني.



س.ي



بنا 2002 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/07/07 - 08 : 11 PM