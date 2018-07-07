الجيش اليمني يستكمل تحرير التحيتا جنوب الحديدة ويقتل 50 عنصرا حوثيا

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2018/07/07 - 05 : 10 PM
عدن في 7 يوليو/بنا/أعلن الجيش اليمني عن استكماله تحرير مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة عقب معارك ضارية ضد الميليشيا الحوثية الانقلابية استمرت يومين .
وقال مصدر عسكري يمني، إن معاركه ضد الميليشيا الانقلابية تتوسع إلى مشارف مديرية زبيد من الجهة الشرقية والشمالية للتحيتا .
وأوضح في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات العمالقة تخوض معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية في أطراف وادي زبيد وفي منطقة القريشية التابعة لزبيد فيما تشن معارك مماثلة في مناطق المغرس والسويق جنوبي غرب التحيتا .
وأكد المصدر أن ما لايقل عن 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم خلال معارك اليوم فيما أصيب عشرات آخرين، في حين تمكنت فيه ألوية العمالقة من أسر عدد كبير أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا .
س.ي
بنا 1903 جمت 07/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/07 - 07 : 10 PM