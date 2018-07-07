الجيش اليمني يستكمل تحرير التحيتا جنوب الحديدة ويقتل 50 عنصرا حوثيا عدن في 7 يوليو/بنا/أعلن الجيش اليمني عن استكماله تحرير مديرية التحيتا ‏جنوب مدينة الحديدة عقب معارك ضارية ضد الميليشيا ‏الحوثية الانقلابية استمرت يومين .‏



وقال مصدر عسكري يمني، إن معاركه ضد ‏الميليشيا الانقلابية ‏تتوسع إلى مشارف مديرية زبيد من الجهة ‏الشرقية والشمالية ‏للتحيتا .‏





وأوضح في تصريح أورده الموقع الإلكتروني ‏لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات العمالقة تخوض ‏معارك ‏عنيفة مع الميليشيا الانقلابية في أطراف وادي زبيد وفي منطقة ‏القريشية ‏التابعة لزبيد فيما ‏تشن ‏معارك مماثلة في مناطق المغرس والسويق جنوبي ‏غرب ‏التحيتا .‏



وأكد المصدر أن ما لايقل عن 50 عنصرًا من ميليشيا ‏الحوثي ‏لقوا مصرعهم خلال معارك اليوم فيما أصيب ‏عشرات ‏آخرين، في حين تمكنت فيه ألوية العمالقة من أسر ‏عدد كبير ‏أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا .‏





س.ي



بنا 1903 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/07/07 - 07 : 10 PM