القوات المسلحة الاماراتية تعلن زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى 16 شهرا أبوظبي في 7 يوليو / بنا/ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاماراتية - ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية - عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي عام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين "الذكور" من حملة الثانوية العامة لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً.







وذكرت وكالة انباء الامارات ان برنامج الخدمة الوطنية والإحتياطية حقق نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية وأثر إيجابيا في سلوكيات مجندي الخدمة الوطنية وأحدث تغييرا جذريا في شخصيات المنتسبين كون هذا المشروع يعد أحد الخطوات الإستراتيجية الأكثر تأثيراً وأهمية في مسيرة الامارات انطلاقاً من العائد الإستراتيجي الذي سيحققه على الصعد السياسية والعسكرية والأمنية والوطنية والاجتماعية والاقتصادية.





س.ي



بنا 1859 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/07/07 - 04 : 10 PM