البحرين تستنكر التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا وزارة الداخلية الصومالية‎ المنامة في 07 يوليه/ بنا / تستنكر وزارة الخارجية التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا وزارة الداخلية في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع جمهورية الصومال الفيدرالية وتأييدها لكافة الجهود المبذولة لاستتباب الأمن والسلم فيها.







وتعرب وزارة الخارجية عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الراسخ المناهض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والداعي إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات بما يكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.







ع.ر/س.ي



بنا 1746 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/07/07 - 03 : 09 PM