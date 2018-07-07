الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: فتح باب التقدم للالتحاق بـ"فريق البحرين للفضاء" المنامة في 07 يوليه/ بنا / أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن طرح برنامجها الأول "فريق البحرين للفضاء"، وفتح باب التقدم إليه أمام الكفاءات الوطنية من الجنسين ابتداء من اليوم السابع من يوليو لإتاحة فرصة الانضمام للهيئة والعمل بالفريق. ويعتبر هذا البرنامج بداية لعمل الهيئة بعد تشكيل جهازها التنفيذي.



وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات، المهندس كمال بن أحمد محمد، الوزير المشرف على الهيئة، أن دخول مملكة البحرين بمجال علوم الفضاء جاء عبر رؤية ثاقبة تستشرف المستقبل من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي أولى جلالته الهيئة اهتمامه ومتابعته الخاصة منذ تأسيسها.

وأوضح بأن البرنامج يهدف لاجتذاب النخبة من بين الكفاءات الوطنية في مجموعة من التخصصات العلمية وسيعول عليها في تنفيذ حزمة من المشاريع المتعلقة بالفضاء بعد اتمامهم لعدة برامج تأهيلية وتدريبية في المملكة وخارجها لتطوير خبراتهم ومؤهلاتهم في هذا المجال.



وقال الوزير إن مملكة البحرين ستجني ثمار الاستثمار في مجال الفضاء لما له من تأثيرات إيجابية تتمثل في تعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار، بالإضافة لرفع مستوى مجموعة من الخدمات العامة التي تمس كافة شرائح المجتمع، بما سيعود إيجابا على التطور والتنمية بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.



من جانب آخر أشار الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بأن الهيئة وبمتابعة من سعادة وزير المواصلات والاتصالات، المهندس كمال بن أحمد محمد، الوزير المشرف على الهيئة ومجلس إدارتها برئاسة الدكتور محمد أحمد العامر أطلقت هذا البرنامج لإتاحة الفرصة أمام الشباب البحريني من الجنسين ممن تتوافر فيهم الشروط.



وقال إن آخر موعد لتقديم الطلبات سيكون يوم 29 من يوليو الجاري، وستنطلق من بعد ذلك عملية الاختيار التي ستستند إلى مجموعة من المعايير وسوف تعتمد على نتائج الامتحانات والمقابلات الشخصية ، وسيتم بعد ذلك اختيار 10 أشخاص سيتلقون اهتماماً ومتابعةً من قبل الهيئة كونهم سيشكلون النواة الوطنية الأولى في هذا المجال ، وسيحظون ببرامج تدريبية متقدمة تكسبهم المعارف والمهارات اللازمة التي تمكنهم من المضي قدماً في مجال علوم الفضاء واستغلال تطبيقات تلك العلوم المتعددة بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.



ويتم استقبال طلبات التقدم لبرنامج فريق البحرين للفضاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (www.nssa.gov.bh) عبر تعبئة استمارة التسجيل على الموقع الذي يتضمن كذلك عرضاً للشروط والتخصصات المطلوبة.



ع.ر/س.ي



بنا 1716 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/07/07 - 28 : 08 PM صور اضافيه