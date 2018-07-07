الصحة تستقبل آخر دفعة من المصابين في حادث سير المدينة المنورة المنامة في 07 يوليو/ بنا / استقبلت وزارة الصحة اليوم السبت آخر دفعة من المصابين الذين تعرضوا للحادث الأليم بطريق المدينة المنورة مؤخرا.



وبعد استقبال المصابين ال ٩ بمطار البحرين الدولي، تم نقلهم بواسطة سيارات الوزارة إلى مجمع السلمانية الطبي لاستكمال العلاج اللازم.



وأكدت وزارة الصحة أن جميع المصابين بالحادث الأليم تمت معالجتهم ويخضعون للإشراف الطبي، وبأن معظم الحالات مستقرة وتماثلت للشفاء حيث تراوحت الإصابات تراوحت ما بين المتوسطة والبسيطة، وتنوعت ما بين الارتجاج، واشتباه بالكسور وسحجات وكدمات وخدوش بأماكن متفرقة بالجسد، إضافة إلى حالتي بتر في الأطراف.



وعاد الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة اليوم برفقة المصابين بعد أن باشر الحالات وقدم لهم الدعم والمساندة، وتأكد من سلامتهم والاحتياجات اللازمة.



وتقدم المصابون وذويهم بالشكر والإمتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة المفدى ولسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ولوزارة الصحة وجميع الفرق الطبية التي باشرت حالتهم منذ وقوع الحادث إلى وصولهم مملكة البحرين وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة والدعم.



ع.ر/س.ي



بنا 1702 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/07/07 - 08 : 08 PM