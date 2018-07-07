الاشغال تنجز 92% من مشروع تأهيل 33 محطة ضخ مياه للصرف الصحي المنامة في 07 يوليو/ بنا / صرحت مديرة إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندسة نزهة أبو هندي بأن الوزارة قد أنجزت 92% من مشروع إعادة تأهيل وتطوير محطات ضخ مياه الصرف الصحي الصغرى، وذلك ضمن توجه الوزارة لزيادة كفاءة شبكة الصرف الصحي وتقليل الأعطاب.



وأوضحت المهندسة نزهة أبوهندي بأن المشروع يهدف إلى صيانة المحطات وتحسينها لرفع كفاءتها وضمان استدامتها بالإضافة إلى الحد من الأعطال وبالتالي الفيضانات التي قد تشهدها المناطق المرتبطة بهذه المحطات.





وقالت "لقد تم إختيار 33 محطة ضخ ورفع لمياه الصرف الصحي لإعادة تأهيلها وتحديث معداتها الكهربائية والميكانيكية، وبموجب هذا المشروع سيتم تجهيز المحطات المختارة بمضخات جديدة وأنابيب داخلية وصمامات وتركيبات ولوحات تحكم كهربائية ونظم تحكم وأجهزة استشعار كما تم إدراج بعض الاعمال المدنية البسيطة في بعض المحطات".



وتتوزع المحطات التي تم اختيارها على مختلف مناطق البحرين كالتالي: سبع محطات في مناطق المحرق وقلالي، و10 محطات في منطقة المنامة والجفير والعدلية وام الحصم، و10 محطات في مناطق السيف والسنابس وجدحفص والبديع و7 محطات في مناطق سترة والعكر وألبا، وثلاث مناطق في توبلي والرفاع.



يذكر بأن مناقصة المشروع قد ارسيت من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة الكوهجي للخدمات الفنية بتكلفة وقدرها مليونا وثلاثين ألف دينار.



وقامت وزارة الاشغال بوضع واعتماد مواصفات ومعايير قياسية عالمية عالية تضمنتها وثائق المناقصة بشكل مفصل وذلك لضمان جودة العمل، حيث أن أعمال هذا المشروع تعتمد بشكل أساسي على الخبرات الفنية المتخصصة واستخدام الآليات والأجهزة الفنية الدقيقة ذات التقنية العالية والمطابقة للمواصفات العالمية.



ع.ر/س.ي



بنا 1630 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/07/07 - 38 : 07 PM