قرينة جلالة الملك تهنئ الشيخة مي بنت محمد والشيخة هيا بنت راشد بنجاح اجتماع لجنة التراث العالمي المنامة في 07 يوليو/ بنا / بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله مساء اليوم السبت برقية تهنئة لمعالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار أعربت فيها عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين باستضافة وترؤس أحد أكبر المحافل الدولية ألا وهو اجتماع لجنة التراث العالمي في دورته الثانية والأربعين والذي أقيم تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.







وقدمت سموها الشكر والتقدير لمعالي الشيخة مي وجهودها المخلصة وحرصها على إنجاح مثل هذه المحافل النوعية بمعية كفاءات متميزة وبما يثبّت موقع المملكة على الخارطة الدولية، ويعزز من مكانتها كدولة ذات أرث حضاري عريق وحاضن للعلم والثقافة والتراث. سائلة سموها العلي القدير أن يوفق الشيخة مي وأن يكلل خطواتها والعاملين معها دائماً بالنجاح لمواصلة مسيرة العطاء والإنجاز لرفعة الوطن العزيز.



كما بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية تهنئة لمعالي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة لجنة التراث العالمي "الثاني والأربعين" أشادت فيها بنجاح استضافة مملكة البحرين لاجتماع لجنة التراث العالمي "الثاني والأربعين" الذي أقيم برئاستها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 4 يوليو الماضي بتنظيم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين.



وأكدت قرينة عاهل البلاد المفدى أن إدارة معالي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة لأعمال هذا الاجتماع كان له الأثر الكبير فيما توصلت إليه من نتائج قيمة تابعها العالم أجمع، مشيدة سموها بعطاء الشيخة هيا المجسد لما تمتلكه البحرين من كفاءات وطنية قادرة على حفظ مكانة وطنها ودوام رفعته.



ع.ر/س.ي



بنا 1611 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/07/07 - 17 : 07 PM