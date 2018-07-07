الهيئات الدينية في القدس : لا صلاحية لـ(نتنياهو) بالتدخل في شؤون القدس المحتلة القدس المحتلة في 7 يوليو/بنا/ أصدرت الهيئات الدينية في مدينة القدس المحتلة اليوم السبت بيانا أكدت فيه ان لا صلاحية لـ(نتنياهو) بالتدخل في شؤون القدس.



ويأتي البيان ردا على ما تناقلته وسائل الاعلام هذا الأسبوع بأن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر "قرارا" يسمح بموجبه "دخول" الوزراء ونواب الكنيست للأقصى المبارك.



واكد البيان الذي بثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) " إن إدارة المسجد الأقصى المبارك منوطة بالمسلمين وحدهم، وتمثلهم دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، صاحبة الاختصاص والصلاحية ولا يملك رئيس وزراء الاحتلال أن يصدر قرارا بالسماح للوزراء ولنواب الكنيست بدخول الأقصى المبارك، فذلك ليس من شأنه، وليس لديه أي صلاحية بذلك، وليس صاحب اختصاص بالسماح أو عدمه، لذا فإن قراره اللامسؤول هو باطل لاغ، ولا يعتد به".



وحملت الهيئات الدينية نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي توتر يحصل في الأقصى المبارك أو في مدينة القدس نتيجة قراره اللامسؤول مجددة المطالبة بضرورة إعادة مفتاح باب المغاربة الذي اغتصبه جيش الاحتلال منذ عام 1967 مؤكدة وجوب الالتزام بالوضع الراهن الذي كان عليه المسجد الأقصى المبارك دينيا وتاريخيا منذ عام 1967.







س.ي



بنا 1343 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/07/07 - 53 : 04 PM