سفير البحرين لدى ألمانيا يشارك في حفل استقبال أقامته المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل‎ برلين في 7 يوليو / بنا / شارك سعادة السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في حفل الاستقبال الذي أقامته المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في قصر MESEBERG لكافة السفراء المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وخلال الحفل ألقت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل كلمة تحدثت فيها عن جهود ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي وتعاونها مع دول العالم وعن سياستها الخارجية والتحديات التي تواجهها ألمانيا وبعض دول العالم بشكل عام مثل قضية الإرهاب، والاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.



كما ألقى عميد السفراء سفير الكرسي الرسولي كلمة تقدم فيها بالشكر إلى المستشارة انجيلا ميركل في تنظيم هذا الحفل، مشيدا بجهود جمهورية ألمانيا الاتحادية المبذولة في مواجهة التحديات الدولية .



خ.ب/س.ي



بنا 1337 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/07/07 - 52 : 04 PM