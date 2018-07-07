الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفدا من خبراء بريطانيين في التحقيق والرقابة على سلوك الشرطة المنامة في 7 يوليو / بنا / استقبلت الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفدا من خبراء بريطانيين في التحقيق والرقابة على سلوك الشرطة يرافقهم السيد محمد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، وذلك بحضور السيد خالد عبدالعزيز الشاعر عضو مجلس المفوضين والدكتور خليفة بن علي الفاضل الأمين العام للمؤسسة الوطنية.



ورحبت خوري بزيارة الوفد البريطاني إلى مملكة البحرين، مؤكدة على التنسيق والتعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، وخصوصا في المجال الحقوقي. وقدمت خوري نبذة عن نشأة وتطور المؤسسة الوطنية، ودورها في التوعية والتثقيف بوسائل حقوق الإنسان، والبرامج التي تقدمها المؤسسة لطلبة الجامعات ورجال إنفاذ القانون والقضاة والجمهور، فضلا عن مدى التعاون البناء مع الجهات الرسمية الأخرى في مملكة البحرين، وبالأخص وحدة التحقيق الخاصة.



من جانبه، قدم الفاضل موجزا عن أهم الإنجازات التي قامت بها الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية خلال الفترة الماضية، والبرامج التدريبية والتثقيفية التي استهدفت القائمين على إنفاذ القانون، ومن ضمنهم منتسبي جهاز الأمن الوطني، حيث تم تدريب عدد 1308 فردا خلال النصف الأول من العام الحالي.



كما تم التطرق الى المواضيع المعنية بحقوق الإنسان والتي تقوم المؤسسة الوطنية بالتركيز عليها كحقوق ذوي الإعاقة، وأهداف التنمية المستدامة، والصحة، والتغير المناخي، وإدارة الأعمال.



من جانبهم، أشاد الوفد البريطاني بدور المؤسسة الوطنية بما يعزز حقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية التعاون بين المؤسسة والجهات ذات الاختصاص في المملكة المتحدة بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.





خ.ب/ع ذ



بنا 1228 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/07/07 - 43 : 03 PM