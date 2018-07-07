الصحة الكويتية تعلن تفعيل خطة الطوارئ بعد تسجيل 149 حالة تسمم غذائي الكويت في 7 يوليو / بنا / أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تفعيلها خطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد اثر استقبال مستشفيي (مبارك الكبير) و(الاميري) 149

إصابة تسمم غذائي مساء أمس الجمعة جراء تناولهم (فلافل) فاسدة من أحد المطاعم بمنطقة حولي.



ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن مديرة مستشفى مبارك الكبير الدكتورة نادية الجمعة في بيان صحفي اليوم السبت أنه تم التعامل مع جميع الحالات المصابة بالتسمم وفق خطط الطوارئ الموضوعة مبينة أن مستشفى (مبارك الكبير) استقبل 132 حالة فيما استقبل مستشفى (الاميري) 17 حالة.



وأوضحت الجمعة أنه وبناء على خطة الطوارئ المعمول بها لدى الوزارة للاستعداد لمثل هذه الحالات فقد تم استدعاء جميع الأطباء المختصين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بحالات التسمم التي انتشرت مساء أمس.



ولفتت الى أن أقسام حوادث وطوارئ الاطفال استقبل 24 طفلا تم ادخال 12 منهم الى المستشفى ووضع 12 آخرين تحت الملاحظة بعد التأكد من استقرار حالتهم فيما تم وضع ثلاث حالات لأشخاص بالغين تحت الملاحظة لمتابعة حالاتهم مبينة أنه لا وجود لأي حالات حرجة.



من جهته أكد مدير مستشفى الاميري الدكتور علي العلندا استقبال المستشفى 17 حالة تسمم منها سبعة رجال وأربع نساء وستة اطفال موضحا أن المستشفى قام بكافة

التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع حالات التسمم وتوفير العلاجات اللازمة لمثل هذه الحالات.



وأضاف أنه تم علاج عشر حالات والاضطرار لإدخال رجل وامرأة وخمسة أطفال الى الاجنحة والسماح لمن تبقى بالخروج من المستشفى بعد التأكد من حالتهم الصحية

واستقرارها.





ع ذ



بنا 1110 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/07/07 - 14 : 02 PM