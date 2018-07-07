محافظ المحرق يشيد بتوجيهات جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في تقديم أرقى الخدمات والتسهيلات للمواطنين المنامة في 7 يوليو / بنا / رفع محافظ محافظة المحرق سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي باسمه وباسمه أهالي المحافظة الشكر والتقدير الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على توجيهات جلالته بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد من خلال تشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة تحفظ حقوق المواطنين.



كما رفع المحافظ والأهالي خلال المجلس الأسبوعي للمحافظة خالص شكرهم وتقديرهم الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر على توجيهات سموه بالإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية القديمة والمتأخرة لأهالي الدير وسماهيج وتكليف وزارة الاسكان بدراسة إنشاء مشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقتين، وكذلك توجيهات سموه بالموافقة على استملاك عقارات للمنفعة العامة في قرية الدير وبعض الأحياء القديمة بالمحرق، وتوسعة الطرق والممرات الضيقة وتوفير مواقف للسيارات بها.



وأكد المحافظ أن هذه التوجيهات الكريمة تأتي ضمن أولويات الحكومة في تقديم أرقى الخدمات والتسهيلات للمواطنين، وتؤكد أن المملكة ماضية في سبيل تطوير وتقديم أرقى الخدمات والتي تأتي من أولوياتها توفير المسكن الملائم والمستوى المعيشي، حيث أكد المحافظ أن الأهالي تلقوا نبأ توجيهات سمو رئيس الوزراء حول المشروع الإسكاني بفرحة بالغة، رافعين الشكر في الوقت ذاته الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على توجيهات سموه الدائمة بشأن الإسراع في إنشاء وتسليم المشاريع الإسكانية وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم المواطنين في كافة القطاعات.







خ.ب/ع ذ



بنا 1049 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/07 - 54 : 01 PM