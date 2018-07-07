الشيخ فواز بن محمد : تقديم طلب مشترك للاستئناف في محكمة العدل الدولية من قبل أربع دول يعكس وحدتهم وتصميمهم على ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل صحيح امستردام في 7 يوليو / بنا / قام معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى مملكة هولندا، مع سفراء الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، بتقديم طلبات استئناف مشتركة لمحكمة العدل الدولية للطعن القضائي في القرار الذي أصدره ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ (ICAO) اﻷﺳﺒﻮع الماضي، 29 يونيو، حول اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻘﺪﻣتها دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ للمجلس نفسه.



وقد صرح معالي السفير الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أن الدول الأربع ترى أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، الإيكاو، لا يتمتع بالاختصاص القضائي للنظر في مضمون الخلاف وأن المجلس نفسه قد أخطأ في رفض الملاحظات التي أثيرت ضد طلب قطر.



كما أكد معالي السفير أن قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لم تتطرق إلى جوهر مطالبات دولة قطر ضد الدول الأربع، حيث أنها تتناول فقط مسألة ما إذا كان مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لديه اختصاص للنظر في مثل هذه الادعاءات، حيث أن نزاعهما مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كليًا بالطيران المدني أو سلامة الطيران، إنما يتعلق النزاع في حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها، ولا سيما التزاماتها بوقف دعم الكيانات والأفراد الإرهابيين، والتوقف عن التدخل في شؤون جيرانها، وعدم استخدام شبكات الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة القطرية لنشر خطاب الكراهية.



وبناءً على ذلك، فإن الدول الأربع غير موافقة على قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وهي، علاوة على ذلك، قرارات غير منتظمة إجرائيًا، وقد طلبت من محكمة العدل الدولية وضعها جانباً حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها.



وقد أضاف معاليه أن تقديم الاستئناف بصورة مشتركة يعكس التعاون الوثيق بين الدول الأربع، ويدل أيضا على وحدة موقفهم وتصميمهم على ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل صحيح، بما في ذلك استمرار ممارسة الدول الأربع لحقهم السيادي في ضوء سياسات قطر تجاه عدم احترام الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الحكومة القطرية.



م.ف.ق/ع ذ



بنا 1023 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/07/07 - 28 : 01 PM