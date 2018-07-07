انعقاد اعمال الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة بين دولة الامارات وروسيا الاتحادية كازان في 7 يوليو/ بنا / ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات أعمال الدورة الثامنة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية التي عقدت في كازان، وترأس الجانب الروسي فيها دينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة في جمهورية روسيا الاتحادية.



ونقلت وكالة انباء الامارات " وام " عن سمو الشيخ عبدالله بن زايد قوله إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا في مختلف المجالات منها السياسية والإقتصادية والثقافية والعلمية والتكنولوجية.. إضافة إلى التعاون الوثيق في مختلف المجالات منها العسكرية والأمنية والإستراتيجية خاصة في ظل التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية كان آخرها الإعلان عن التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى روسيا الاتحادية ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطلع شهر يونيو الماضي.



وأشاد سموه بالنجاح الذي حققته الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة بين البلدين من خلال استكشاف الفرص الثنائية وتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على التحديات التي تحول دون الوصول إلى المستوى الأمثل من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.. مؤكدا سموه ضرورة متابعة مخرجات هذه اللجنة والبناء على نتائج اللجان السابقة في سبيل الإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



وأشار سموه إلى أن حجم التبادل التجاري الإجمالي بين البلدين غير شامل قطاع النفط والغاز بلغ حوالي 2.5 مليار دولار خلال العام 2017. وذلك مقارنة بـ 2.1 مليار دولار لعام 2016 ..مما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود المشتركة على مستوى القطاعين العام والخاص في كلا البلدين لتنشيط حركة التبادل التجاري وتحفيز نموها وتحقيق الاستفادة المثلى من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والاستثمارية الموقعة بين البلدين.



وعلى المستوى الاستثماري بين البلدين.. أشاد سموه بالجهود المبذولة والاتفاقيات الموقعة لتحقيق قفزة نوعية في مستوى التدفقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين.. مؤكدا سموه اهتمام دولة الإمارات بتشجيع الاستثمارات الوطنية في روسيا الاتحادية وجذب الاستثمارات الروسية الرائدة إلى الدولة.



كما أشاد سموه بالدور الذي تلعبه فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المشتركة الإماراتية - الروسية في مجالات الصناعة والتقنية والعلوم وصناعات الألمنيوم والاستثمارات المالية فضلا عن مجال الفضاء والتعاون الإقليمي.



وشهد سمو الشيخ عبدالله زايد و دينس مانتوروف التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين منها إتفاقية الاعفاء المتبادل لكافة الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني روسيا الاتحادية إلى جانب مذكرة تفاهم بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة جاستين غاردن للتعاون في مجال تصميم مخططات المدن الحديثة واتفاقية تعاون لتأسيس مصنع للسيارات المدنية الفارهة بين شركة توازن الإماراتية وشركة سولار ونامي واورس الروسية .





ع ذ



بنا 1022 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/07 - 27 : 01 PM