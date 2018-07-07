حميدان يؤكد أهمية دور العنصر الوطني في تطوير الشركات الصناعية الكبرى المنامة في 7 يوليو / بنا / قام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بزيارة إلى شركة غاز البحرين الوطنية (بنا غاز)، حيث التقى الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية بالشركة، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة.



وخلال الزيارة التي شملت تفقد سعادة الوزير مرافق الشركة ووحداتها الإنتاجية، استعرض الرئيس التنفيذي الإنجازات التي حققتها الشركة ومراحل تطورها التي امتدت الى أربعة عقود وساهمت فيها بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني، والاعتماد على القوى العاملة البحرينية في مختلف مواقعها الانتاجية، كما تناول الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، جهود هذه الشركة الوطنية في تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، والذي يعكس ما تتمتع به المنشأة من مكانة مرموقة بين كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة والنفط والغاز.



وقد قام حميدان بجولة ميدانية على عدد من مرافق الشركة، ومنها غرفة التحكم المركزية بالمصنع الرئيسي، حيث اطلع على ما تحتويه الغرفة من أجهزة ومعدات تواكب أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال معالجة النفط والغاز، وكذلك كيفية تدريب وتأهيل الموظفين على التعامل وتشغيل هذه الأجهزة والمعدات ، كما التقى سعادة الوزير خلال هذه الجولة بعدد من موظفي الشركة، حيث أثنى على الجهود التي يبذلها العاملون البحرينيون وما يتميزون به من كفاءة ومهارة عاليتين ومساهمتهم في رفع مستوى الإنتاجية في تسييل الغاز الطبيعي الذي يعد أحد الشرايين المغذية للاقتصاد العالمي.



وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بدور شركة بنا غاز في مسيرة دعم التنمية والاقتصاد الوطني، منوهاً بإنجازاتها المتتالية، والذي أهلها للفوز بالعديد من الجوائز على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مؤكداً ان الاعتماد على القوى العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية ساهم إلى حد كبير في تطور الشركة وتحقيقها للعديد من الإنجازات، لافتاً إلى ان الموارد البشرية الوطنية اصبح لديها خبرة واسعة في مجال تشغيل وإدارة المشاريع الصناعية الكبرى، وذلك بفضل اهتمام الحكومة والمنشآت الوطنية بتدريب وتطوير المواطنين وظيفياً وفي مراكز قيادية متقدمة.



كما أشاد سعادة الوزير بالعلاقة الإيجابية والمثمرة بين إدارة شركة بنا غاز ونقابتها العمالية، لافتاً الى ان تعاون الطرفين ساهم في تحقيق النجاحات للعمال وإدارة الشركة على حد سواء، فضلاً عن تعزيز الحوار الاجتماعي البناء والذي جعل العلاقة بينهما نموذجاً يحتذى في العلاقات العمالية في مملكة البحرين.



وفي هذا السياق، نوه حميدان ببرامج وخطط الشركة في مجال بحرنة الوظائف لديها، مما جعلها احدى الشركات التي تعد انموذجاً في مجال توظيف العمالة الوطنية، مؤكداً استعداد الوزارة التعاون مع الشركة ورفدها بالقوى العاملة المزودة بالمهارات والكفايات التدريبية، منوهاً بنسبة البحرنة في الشركة، والتي بلغت 81%، ومشيداً في نفس الوقت بإجراءات الشركة والتزامها بتطبيق مبادئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل السليمة والخالية من الحوادث والمحافظة على حياة العمال.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية (بنا غاز) الدكتور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، عن شكره لسعادة الوزير على زيارته التفقدية للشركة، والاطلاع على مستجدات مشاريعها، مثمناً نهج الوزارة في تعزيز قنوات التواصل المباشر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وما تقدمه من حوافز مشجعة لمنشآت القطاع الخاص لاستقطاب الكوادر البحرينية في مختلف القطاعات التنموية، واستمرارها في تطوير التشريعات العمالية وتطوير بيئة العمل المحفزة على زيادة الإنتاجية.



كما أكد على اهتمام بنا غاز بالموارد البشرية الوطنية، وتعزيز قدراتها المهنية واكتسابها المزيد من الخبرة والاحترافية في العمل، متطلعاً الى تعزيز التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجالات التوظيف وضمان بيئة العمل السليمة، إلى جانب تطوير الشراكة المجتمعية بما يفعل الدور الذي تؤديه الشركة دعماً للمشاريع التنموية، وخاصة تلك المبادرات والبرامج والخدمات التي توفرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتستهدف جميع شرائح وأفراد المجتمع.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1006 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/07/07 - 10 : 01 PM