انفجاران ارهابيان يستهدفان وزارة الامن الداخلي الصومالية مقديشو في 07 يوليو / بنا / وقع انفجاران اليوم في العاصمة الصومالية مقديشو استهدفا وزارة الأمن الداخلي وتلاهما إطلاق نار.



وأفاد مسؤول في الشرطة الصومالية الضابط إبراهيم محمد في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن الانفجارين استهدفا مجمع وزارة الأمن الداخلي قرب البرلمان، مشيراً إلى أن إطلاق النار لا يزال مستمرًا بعد التفجيرين.



وذكرت وكالة الانباء الصومالية " صونا " أن القوات الأمنية تجري في الوقت الراهن جهودا أمنية مكثفة لإنهاء الهجمات الارهابية التي شنتها مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة اليوم على مقر وزارة الداخلية الذي يقع قرب شارع سيدكا بالعاصمة مقديشو.



واضافت أن القوات الأمنية قامت بنجدة المواطنين العالقين بمقر الوزارة جراء الانفجار الارهابي.





ع ذ



بنا 0946 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/07/07 - 55 : 12 PM