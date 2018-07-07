تقرير لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية يشير الى أن غاز الكلور ربما استخدم في الهجوم الذي وقع على دوما السورية لاهاي في 07 يوليو / بنا / يشير تقرير مؤقت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن غاز الكلور ربما استخدم في الهجوم الذي وقع في سوريا في أبريل الماضي والذي دفع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لشن غارات جوية على البلاد.



فقد نشرت المنظمة الدولية تقريرا يوم الجمعة. وكان فريق لتقصي الحقائق قد جمع عينات من الموقع الذي زعم أنه تعرض لهجوم كيميائي في دوما قرب دمشق.



ويقول التقرير إن تحليلا أظهر وجود عدة مركبات كيميائية عضوية تحتوي على الكلور في العينات، إلا أنه لم يكن هناك أي أثر لوجود غاز أعصاب فيها.



وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى قد ألقت باللائمة على نظام بشار الأسد في استخدام غاز الأعصاب السارين إلى جانب غاز الكلور في هجماتها.



وتعتزم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مواصلة تحليل الأدلة قبل أن تنشر تقريرها النهائي.





ع ذ



بنا 0705 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/07 - 11 : 10 AM