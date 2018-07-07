محافظ العاصمة يشارك في القمة العالمية للمدن بسنغافورة المنامة في 7 يوليو / بنا / يترأس معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وفد محافظة العاصمة للمشاركة في القمة العالمية التاسعة لأمناء المدن والمقرر عقدها في جمهورية سنغافورة من الفترة ما بين 8 وحتى 11 يوليو الجاري بحضور العديد من كبار المسؤولين والمحافظين وعمداء المدن في العالم، وبدعوة من السيد لورانس وينغ وزير التنمية الوطنية والوزير الثاني للمالية في سنغافورة.



وتحمل هذه القمة شعار " المدن المأهولة والمستدامة، تحدي المستقبل من خلال الابتكار والتعاون"، حيث تعتبر هذه القمة منصة عالمية حصرية يتم من خلالها دعوة محافظي وعمداء المدن لمناقشة أبرز التحديات الحضرية الملحة والمشاركة بأفضل الحلول والمقترحات.



وتهدف مشاركة محافظة العاصمة إلى الالتقاء بتجارب العالم في مجال قابلية المدن للعيش عبر المشروعات التنموية والحضارية، إلى جانب استعراض المدن النموذجية حول العالم وأساليب الحلول المبتكرة في المناطق الحضرية.



كما سيشارك معالي المحافظ في حفل الإعلان عن جائزة "لي كوان يو" للمدن العالمية للعام 2018م، حيث تمنح هذه الجائزة كل سنتين لإحدى المدن التي تقوم بأفضل ممارسات في الحلول العمرانية والحضرية المبتكرة لجعل المدينة مدينة مستدامة أفضل، للاطلاع على تجارب المدن وإمكانية المشاركة مستقبلاً.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 0659 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/07/07 - 07 : 10 AM