وفاة 14 شخصا وفقد 45 اخرين جراء أمطار قياسية غربي اليابان طوكيو في 07 يوليو / بنا / ذكرت السلطات في اليابان أن الخسائر في الأرواح آخذة في الزيادة نتيجة الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن كميات قياسية من الأمطار في الجزء الغربي من البلاد.



ونقل موقع هيئة الأذاعة والتلفزيون الياباني عن السلطات المحلية أنه حتى الآن توفي 14 شخصا إلى جانب 3 أشخاص بلا علامات حياة في حين يبقى 45 شخصا في عداد المفقودين.



فقد تأكدت وفاة 9 أشخاص في محافظة هيروشيما نتيجة انزلاقات أرضية أو فيضان الأنهار.



وجرفت المياه رجلا في التاسعة والخمسين من العمر بمحافظة هيوغو كان يسلك أنابيب الصرف، وعثر عليه ميتا في وقت لاحق. كما غرقت امرأة في الثانية والخمسين من العمر في نهر بمحافظة أوساكا.



ومن بين المفقودين بعض الأفراد الذين يبدو أن المياه جرفتهم في أنهار أو قنوات. وهناك عشرات آخرون مفقودون منذ أن ضربت منازلهم انزلاقات أرضية.



وتحث وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الناس في المناطق التي ضربتها الأمطار على اتباع تحذيرات السلطات وتوصياتها.





ع ذ



بنا 0659 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/07/07 - 02 : 10 AM