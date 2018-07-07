مجلس الوزراء البريطاني يتوصل الى قرار جماعي بشأن العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي بعد الخروج منه لندن في 07 يوليو / بنا / توصل مجلس الوزراء البريطاني إلى قرار "جماعي" بشأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، بحسب رئيسة الوزراء تيريزا ماي.



وتقول " البي بي سي " إن الوزراء وقعوا على خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع الصناعية والزراعية مع الاتحاد تُستند إلى "دليل عمل يتضمن قواعد مشتركة".



كما دعم الوزراء أيضا ما يمكن أن يستحيل إلى "منطقة جمركية مشتركة".



واضافت " البي بي سي " إن الخطة التي اُتفق عليها بعد اجتماع استمر 12 ساعة، "ستغضب العديد من المحافظين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكسترز)".



وتضيف أن رئيسة الوزراء اختارت أن تعرض خيار علاقة أقرب مع الاتحاد الأوروبي أكبر مما يرغب به العديد من زملائها، وعليها الآن أن تسوق هذه الفكرة إلى حزبها والقادة الأوروبيين الآخرين.



وتقول إن رئاسة الوزراء البريطانية تأمل في أن يفتح الالتزام الجديد أبواب المرحلة الثانية من المفاوضات مع بقية الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتوضح حتى الآن ما عدد الاعتراضات التي واجهته وما أنواعها.







ع ذ



بنا 0631 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/07/07 - 37 : 09 AM