مطالعات صحف مملكة البحرين

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2018/07/07 - 34 : 09 AM
المنامة في 07 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وابرز الموضوعات المستجدة على كافة الاصعدة، كما تناولت الصحف اهم وابرز الموضوعات والقضايا المحلية واخر التطورات على ساحة الاحداث العربية والعالمية .
وفيما يلي ابرز العناوين :
/ الملك يهنئ بذكرى استقلال جزر سليمان
/ الشيخة هيا آل خليفة لـ«أخبار الخليج»: نجحنا في حماية اجتماع لجنة التراث العالمي من التسييس.
/ إنشاء أول مستشفى بيطري متكامل في البحرين بكلفة 2.5 مليون دينار
/ الحكومة تطرح مشروعا متكاملا للنظافة للمناقصة في منطقة عسكر
/ وزير الأشغال: تجربة المجالس البلدية في البحرين نموذج ريادي على مستوى المنطقة
/ وزير الصناعة يبحث مع نظيره التايلاندي تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري
/ رئـيس وزراء تـايـلاند يستقبل الـسفير الـبحريني في بانكوك
/ الشيخة هند بنت سلمان: المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة أحدث طفرات كبيرة ومشهودة للمرأة البحرينية
/ «الصحة والسلامة البحرينية» تنظم ورشة الوقاية من الإجهاد الحراري
/ جمعية المصارف البحرينية تؤكد البنوك البحرينية تتمتع بوضع مالي قوي يتحسن باستمرار
/ بورصة البحرين تقفل مرتفعة هذا الأسبوع
/ في رسالة بثها رضا بهلوي إلى الشعب الإيراني: سنعيد بناء إيران فور سقوط النظام
/ التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في الجنوب
/ القوى الكبرى تؤيد استمرار تصدير النفط والغاز الإيرانيين
/ الشرطة البريطانية تحاول العثور على الغرض الذي تسبب في تسمم زوجين
/ السجن عشر سنوات لرئيس وزراء باكستان الـسـابق نواز شـريف بتهمة الفساد
/ المحكمة الإسرائيلية توقف مؤقتا هدم قرية خان الأحمر بالضفة الغربية
/ ليلة ثالثة من أعمال العنف في غرب فرنسا وإحراق سيارات ومبان
ع ذ
بنا 0600 جمت 07/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/07 - 34 : 09 AM