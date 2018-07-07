مطالعات صحف مملكة البحرين المنامة في 07 يوليو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم بأهم وابرز الموضوعات المستجدة على كافة الاصعدة، كما تناولت الصحف اهم وابرز الموضوعات والقضايا المحلية واخر التطورات على ساحة الاحداث العربية والعالمية .



وفيما يلي ابرز العناوين :

/ الملك يهنئ بذكرى استقلال جزر سليمان

/ الشيخة هيا آل خليفة لـ«أخبار الخليج»: نجحنا في حماية اجتماع لجنة التراث العالمي من التسييس.

/ إنشاء أول مستشفى بيطري متكامل في البحرين بكلفة 2.5 مليون دينار

/ الحكومة تطرح مشروعا متكاملا للنظافة للمناقصة في منطقة عسكر

/ وزير الأشغال: تجربة المجالس البلدية في البحرين نموذج ريادي على مستوى المنطقة

/ وزير الصناعة يبحث مع نظيره التايلاندي تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري

/ رئـيس وزراء تـايـلاند يستقبل الـسفير الـبحريني في بانكوك

/ الشيخة هند بنت سلمان: المجلس الأعلى للمرأة برئاسة الأميرة سبيكة أحدث طفرات كبيرة ومشهودة للمرأة البحرينية

/ «الصحة والسلامة البحرينية» تنظم ورشة الوقاية من الإجهاد الحراري

/ جمعية المصارف البحرينية تؤكد البنوك البحرينية تتمتع بوضع مالي قوي يتحسن باستمرار

/ بورصة البحرين تقفل مرتفعة هذا الأسبوع

/ في رسالة بثها رضا بهلوي إلى الشعب الإيراني: سنعيد بناء إيران فور سقوط النظام

/ التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في الجنوب

/ القوى الكبرى تؤيد استمرار تصدير النفط والغاز الإيرانيين

/ الشرطة البريطانية تحاول العثور على الغرض الذي تسبب في تسمم زوجين

/ السجن عشر سنوات لرئيس وزراء باكستان الـسـابق نواز شـريف بتهمة الفساد

/ المحكمة الإسرائيلية توقف مؤقتا هدم قرية خان الأحمر بالضفة الغربية

/ ليلة ثالثة من أعمال العنف في غرب فرنسا وإحراق سيارات ومبان





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بنا 0600 جمت 07/07/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/07/07 - 34 : 09 AM