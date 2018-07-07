الطقس في مملكة البحرين حار ورطب المنامة في 07 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله حار ورطب ولكنه مغبر في البداية .



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شرقية الى شرقية من 10 الى 15 عقدة خلال فترة ما بعد الظهيرة .

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رتفاع الموج : من قدم الى ثلاثة اقدام .



درجة الحرارة : العظمى 43 درجة مئوية .. والصغرى : 31 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية : العظمى 90% ، والصغرى 25% .







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بنا 0546 جمت 07/07/2018





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