الطقس في مملكة البحرين حار ورطب

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2018/07/07 - 33 : 09 AM
المنامة في 07 يوليو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم السبت سيكون بمشيئة الله حار ورطب ولكنه مغبر في البداية .
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شرقية الى شرقية من 10 الى 15 عقدة خلال فترة ما بعد الظهيرة .
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رتفاع الموج : من قدم الى ثلاثة اقدام .
درجة الحرارة : العظمى 43 درجة مئوية .. والصغرى : 31 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية : العظمى 90% ، والصغرى 25% .
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بنا 0546 جمت 07/07/2018
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اخر تحديث : 2018/07/07 - 33 : 09 AM