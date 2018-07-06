مصرع 30 شخصا جراء انحراف حافلة عن الطريق في الكاميرون‎ ياوندي في 6 يوليو/ بنا / لقى 30 شخصا مصرعهم اليوم جراء انحراف حافلة عن الطريق في الكاميرون.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن السلطات في الكاميرون ان ثلاثين شخصا لقوا مصرعهم عندما انحرفت حافلة عن الطريق وانزلقت في مصرف بمنطقة وسط الكاميرون.



وقال حاكم الاقليم نصيري بول بيا "نعي أن السائق قد غلب عليه النوم"، مضيفا أن طفلين دون الثانية من العمر نجيا من الحادث "بمعجزة".

ويشكل طريق ياوندي بافوسام السريع الذي وقع فيه الحادث جزءا مما أصبح معروفا في الكاميرون بـ "مثلث الموت"، كما يتضمن طرقا تربط ياوندي والعاصمة الاقتصادية دوالا.





م خ





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/07/06 - 29 : 11 PM