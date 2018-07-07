وزارة الأشغال: 10420 مستخدماً للخدمات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري‎ المنامة في 06 يوليه/ بنا / صرح السيد هشام يوسف ساتر مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية الاثني عشر الخاصة بشؤون الأشغال خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 بلغ 10420، في حين بلغ عدد المستخدمين خلال الربع الثاني 5.011 مستخدم سواء عبر الموقع الالكتروني للوزارة www.works.gov.bhأو البوابة الوطنية bahrain.bh.



وكشف ساتر خلال الأرقام بأن شهر أبريل تصدر القائمة من حيث أعداد المستخدمين وذلك خلال الربع الثاني بواقع 2090 مستخدماً، يليه شهر مايو الماضي والذي بلغ عدد مستخدميه نحو 1791 مستخدماً ، فيما كان شهر يونيو أقل من حيث أعداد المستخدمين خلال الربع الثاني بواقع 1202 مستخدماً، وذلك من خلال الاحصائيات الشهرية التي يتم إعدادها من قبل إدارة تقنية المعلومات.

وذكر مدير إدارة تقنية المعلومات بأن خدمة نتائج فحص العينات تصدرت باقي الخدمات خلال منتصف العام الجاري في عدد مستخدميها البالغ عددهم 4185 مستخدماً، حيث تمكن هذه الخدمة من الحصول على نتائج اختبارات مواد البناء بسرعة وسهولة ودقة من مختبرات ادارة هندسة المواد.

وأضاف أن خدمة طلب تحويل حركة المرور جاءت في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة الكترونياً 2073 طلب، ويتم من خلال هذه الخدمة إصدار تراخيص عمل للقيام بأعمال الطرق والتحويلات المرورية لجميع مشاريع البنية التحتية للخدمات العامة من طرق وكهرباء وماء وصرف صحي بعد دراسة خرائط التحويلات المرورية وبرنامج العمل مع الاستشاري المختص وممثل عن الإدارة العامة للمرور وبعد التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة اللازمة في مواقع العمل ووجود العلامات المرورية والحواجز المطاطية والإضاءة اللازمة، وتليها خدمة المناقصات الداخلية، حيث بلغ عدد مستخدميها 1316 مستخدماً وتتيح هذه الخدمة للشركات إمكانية بحث وعرض تفاصيل المناقصات الداخلية والحصول أو شراء نسخ من وثائق المناقصات الجديدة.

واشار ساتر إلى أن وزارة الأشغال حريصة في مشروعاتها على تطبيق أحدث التكنولوجيا وبأفكار مبتكرة وجديدة لتحسين أداء الخدمات مواكبةً للتطور التكنولوجي لبرنامج الحكومة الالكترونية، مضيفاً أن الزيادة في عدد المستخدمين هو دليل على زيادة الوعي والإدراك بأهمية الحكومة الإلكترونية التي أوجدت أفضل السبل لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بكل سهولة.

وتتمثل خدمات شؤون الاشغال الالكترونية في خدمة شكاوى الصرف الصحي وخدمة طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي وخدمة طلب صيانة الاشارات الضوئية وخدمة التبليغ عن خلل في الطريق، بالإضافة إلى خدمة طلب تصريح الحمولات غير الاعتيادية وخدمة تأهيل المقاولين، خدمة نتائج فحص العينات وخدمة طلب تحويل حركة المرور، خدمة صيانة المباني وخدمة تقييم منتجات موردي المواد والمصانع إلى جانب خدمة طلب الحصول على منسوب الطريق وخدمة المناقصات الداخلية.

كما أشار السيد هشام ساتر الى ان عدد المستخدمين لخدمات الوزارة الالكترونية في تزايد وهو دليل ملموس على تفاعل الافراد والشركات والمكاتب الهندسية والمقاولين مع تلك الخدمات لسهولة الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات وامكانية متابعة الطلبات المقدمة بما يتناسب مع متطلبات المجتمع البحريني الحديث.







ن.ع/م خ/ع ذ

عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/07/06 - 27 : 11 PM