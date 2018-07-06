الدفاع الجوي السعودي يعترض ويدمر صاروخا بالستيا اطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المناطق المدنية والآهلة بالسكان في جازان الرياض في 06 يوليو/ بنا / اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن/ تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة عمران) بإتجاه أراضي المملكة.





ونقلت وكالة الانباء السعودية عن العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات .

وأضاف العقيد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم(2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.





ع ذ



بنا 1850 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/07/06 - 56 : 09 PM