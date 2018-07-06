اصابة 35 مواطنا فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة غزة في 6 يوليو / بنا / أصيب 35 مواطنا فلسطينيا اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب المشاركين في مسيرة العودة المتواصلة للجمعة الخامسة عشرة على التوالي شرق قطاع غزة.







وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفـا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف السواتر الترابية على امتداد طول الشريط الحدودي شرق القطاع، هاجمت جموع المواطنين المحتشدين في مراكز مخيمات العودة، المقامة على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع وشرق بلدة جباليا وشمالها، وشرق مدينتي خانيونس ورفح جنوبه، بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 35 مواطنا، بينهم مسعفون وصحفيون، بالرصاص الحي والاختناق.



وأشعل الشبان إطارات مطاطية، في المناطق الحدودية، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات تحمل علم فلسطين في الأجواء.



وجدد المشاركون في المسيرات تأكيدهم على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.





ع ذ



بنا 1621 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/07/06 - 57 : 07 PM