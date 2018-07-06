لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعقد اجتماعها العادي الرابع عشر المنامة في 06 يوليو/ بنا / عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الرابع عشر برئاسة الدكتور حميد أحمد حسين، وعضوية السيد عبدالله أحمد الدرازي والسيدة وداد رضي الموسوي، حيث استعرضت مجمل قراراتها وتوصياتها التي اتخذتها في اجتماعاتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراء.



وقد ناقشت اللجنة مقترحا حول عقد حلقة نقاشية في الربع الرابع من هذا العام حول أهداف التنمية المستدامة، ودعوة الأطراف ذات العلاقة كمنظمات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمرأة، بهدف تسليط الضوء على اهم الإنجازات التي قامت بها مملكة البحرين في سبيل تحقيق تلك الأهداف، علاوة على الصعوبات والتحديات التي تواجهها.

كما وثمنت اللجنة التوجيهات الملكية بتوزيع بعض الوحدات السكنية وحرص الحكومة الموقرة على سرعة وصول الخدمات الإسكانية لمستحقيها من المواطنين دون إبطاء، وأشادت اللجنة بإنجازات وزارة الإسكان التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق المكتسبات الإسكانية التي تشهدها المملكة حاليا.



ن.ع/م خ/ع ذ



بنا 1608 جمت 06/07/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/07/06 - 14 : 08 PM